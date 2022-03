Les chiffres fous du nouveau visage d'Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht est sur la bonne voie. Qualifié pour la finale de la coupe de Belgique et dans le top 4, le RSCA continue d'évoluer. La différence avec la saison dernière? L'équipe ne dépend plus d'un seul homme.

Pour commencer, penchons-nous sur la saison dernière et sur la liste des buteurs. On y retrouve Lukas Nmecha, avec 21 buts. Ensuite? Yari Verschaeren avec 6 buts en 23 matches. Derrière, plusieurs hommes étaient à 4 buts: Murillo, Ait El Hadj, Mukairu et Percy Tau. Sambi Lokonga, Trebel et Diaby avaient trouvé le chemin des filets à trois reprises.

Le danger vient de tous les côtés

La différence avec cette saison est énorme. Il y a déjà quatre joueurs avec plus de 10 buts marqués: Refaelov (17), Zirkzee (14), Raman (11) et Kouamé (11). Yari Verschaeren en est à 8. 21 autres buts ont été marqués par 9 joueurs. Voilà ce que Kompany voulait: que le danger vienne de partout.

Le coach du Sporting l'a d'ailleurs souvent répété dans le vestiaire: il s'en moque des statistiques individuelles. Qui marque? Ce n'est pas important. Evidemment c'est bon pour la confiance des attaquants de marquer, mais il veut voir une mentalité collective dans la réalisation des actions.

Changement de mentalité

Autre chiffre marquant: cette saison, il y a déjà eu 61 passes décisives de reconnues. La saison dernière, le total final était de 46. Les flancs, et les latéraux, droits et gauches sont à la fête avec 14 pour Gomez et 6 pour Murillo. Anderlecht veut insister sur les qualités des joueurs et les laisser s'exprimer. C'est pour cela que Cullen, sans but ni passe décisive, est tout de même important. Ses qualités s'expriment ailleurs.

Le fait que l'Irlandais fait partie des joueurs qui ont le plus de kilomètres au compteur lors des matches et recupère énormément de ballons aide aussi le collectif: permettre à l'équipe de marquer des buts. C'est la philosophie du Sporting d'Anderlecht cette saison: l'équipe avant les individualités.