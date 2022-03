Kebano profite d'une erreur de Kaminski, Fulham conforte sa place de leader en Championship

Plusieurs anciens de Pro League se sont mis en évidence ce samedi dans le match au sommet de D2 anglaise.

Blackburn n'aura pas pris sa revenge sur Fulham après sa défaite humiliante 0-7 face aux Cottagers en novembre dernier. Les Rovers se sont à nouveau inclinés, sur le score de 2-0 cette fois.

Meilleur buteur (record) de Championship, l'ancien d'Anderlecht Aleksandar Mitrovic pensait obtenir un penalty, mais l'arbitre de la rencontre ne bronchait pas. C'était ensuite l'ancien de Charleroi et de Genk Neeskens Kebano qui profitait d'une erreur de Thomas Kaminski et mettait Fulham sur les bons rails (25e). L'ancien d'Anderlecht, Gand, Courtrai et OHL se retournait une seconde fois 10 minutes plus tard après qu'Harry Wilson l'ait lobé (35e). Fulham était tout prêt d'enfoncer le clou en seconde période, mais la frappe de Fabio Carvalho était déviée sur le poteau (47e) et la tête de Mitrovic échouait dans le filet extérieur.

Fulham est leader autoritaire de Championship avec 11 points d'avance sur le premier poursuivant, Blackburn est 5e et est encore dans la course pour jouer les play-off pour la montée en Premier League.

1-0 | GOAL! ⚽



Thomas Kaminski looks to have Neco Williams' shot under control, but he spills the ball into the path of Neeskens Kebano, who mops up and pokes home! pic.twitter.com/9LgnO5UFRt — Sky Sports Football (@SkyFootball) March 5, 2022