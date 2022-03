🎥 Mexique : Une bagarre générale entre supporters fait 22 blessés

Au moins 22 personnes ont été blessées lors de violentes bagarres entre supporters lors du match opposant Querétaro à l’Atlas de Guadalajara pour le compte de la 9ème journée du Tournoi de clôture. L’équipe visteuse menait 0-1 quand à la 63ème minute, plusieurs affrontements ont commencé dans les tribunes. Débordés, les rares agents de sécurité présents dans le stade ont permis au public de se réfugier sur la pelouse, ce qui a provoqué l’arrêt immédiat de la rencontre. Sur le terrain, des supporters ont continué à se battre tandis que des familles avec des enfants tentaient de se protéger.

Le match s’est donc arrêté là tandis que les joueurs sont rentrés au vestiaire. Les services de la protection civile ont annoncé par la suite que deux personnes avaient été gravement blessées démentant par ainsi l’annonce de plusieurs décès qui circulait sur les réseaux sociaux.

Thoughts and prayers are with the situation in Mexico right now. Queretaro fans rushed the field and are attacking any and all Atlas fans. Multiple unconscious people laying around the field and stadium.



Very scary scenes🙏pic.twitter.com/Z1oUxWgV8b