Dessers marque à nouveau en tant que remplaçant, mais la situation semble changer : "Je pense que l'entraîneur est du même avis"

Ce n'est pas vraiment une surprise, mais Cyriel Dessers a sauvé Feyenoord d'une nouvelle défaite. L'attaquant est entré en jeu et a marqué le but égalisateur contre le FC Groningen. Mais maintenant, sa situation pourrait changer.

Cyriel Dessers a de nouveau été décisif avec Feyenoord dès sa montée au jeu. "J'essaie de faire ce que je dois faire dans une situation comme celle-là", a-t-il déclaré au sujet de son but de la tête. "Ils ont poussé, alors je dois être présent dans le rectangle adverse et laisser les ailiers faire leurs mouvements. Et j'ai eu deux occasions franches. L'une est entrée, l'autre a touché le poteau."

Juste au bon moment, car son rival Bryan Linssen n'a pas non plus marqué depuis sept matchs. Une place dans l'équipe de départ est peut-être enfin à portée de main. "On dirait que c'est du 50/50. Et je pense que le coach ressent la même chose. Je suis donc curieux de voir ce qui va se passer la semaine prochaine."