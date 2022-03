Ruslan Malinovskyi élu joueur du mois en Serie A

Ruslan Malinovskyi, joueur ukrainien de 28 ans ayant évolué à Genk et qui maintenant fait toutes ses classes à l'Atalanta, a été élu meilleur joueur du mois de février en Serie A.

Le milieu offensif à la frappe dévastatrice avait égalisé le 13 février face à la Juventus. Il s'était prononcé en opposition à la guerre qui sévit brutalement dans son pays.

Il avait déjà reçu cette distinction en mai 2021.

È Malina il Player of the Month di febbraio della @Seriea! 🤩 Complimenti Ruslan, meritatissimo!! 👏@malinovskyi18 is the @SerieA_EN #POTM for February! 🥇 Well deserved, Ruslan!! 👏#Malinovskyi #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/fQyx8oiw7Z