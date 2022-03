Sanctions contre Abramovich:la vente de Chelsea est suspendue !

Cette décision pourrait avoir des conséquences pour le club de Chelsea.

L'Angleterre a décidé d'agir en réponse à la guerre lancée par la Russie en Ukraine ! Dans le viseur des autorités britanniques en raison de ses liens avec le président russe Vladimir Poutine, le propriétaire de Chelsea Roman Abramovich, tout comme six autres oligarques russes, a vu ses avoirs gelés ce jeudi ! Dans le même temps, le patron des Blues a été sanctionné d'une interdiction de transactions et de voyager.

Quelles conséquences sur le club londonien ? Dans un premier temps, la vente prévue du champion d'Europe en titre se retrouve tout simplement suspendue et une dérogation spéciale sera nécessaire à l'avenir pour permettre cette opération. Ensuite, l'équipe dirigée par Thomas Tuchel n'a plus le droit de réaliser la moindre opération commerciale, c'est-à-dire la vente des billets, des marchandises et même d'effectuer des transferts ! En l'état, Chelsea ne peut même plus prolonger les contrats de ses joueurs. L'actuel 3e de Premier League a tout de même obtenu une licence spéciale pour continuer de fonctionner, notamment pour disputer les compétitions et payer ses salariés.