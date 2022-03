France Football annonce une réforme totale du Ballon d'Or !

Ces changements devraient participer à améliorer la lisibilité de la prestigieuse récompense individuelle.

France Football a annoncé que plusieurs modifications seront apportées au système du Ballon d'Or. La plus substantielle d'entre elles est évidemment celle consistant à dorénavant porter sur l'année sportive, et non plus sur l'année civile. Un changement historique pour la récompense individuelle la plus prestigieuse en football, qui se remettait depuis sa création - en 1956 - en fin d'année calendaire. Cela veut dire que le prochain gagnant sera élu sur base de la saison 2021-2022 et non l'année 2022, et que la Coupe du Monde sera prise en compte pour le trophée de 2023.

La cérémonie portant sur cette saison est prévue pour se dérouler en septembre ou octobre et tiendra compte de la Ligue des Champions et de l'Euro féminin (qui se tient de début à fin juillet).

En outre, les "performances individuelles" et le "caractère décisif et impressionnant des prétendants" passeront au premier plan devant les trophées remportées et les données collectives. Le critère de la carrière du joueur, lui, ne sera plus pris en compte. De quoi éviter des critiques semblables à celles adressées lors de la dernière édition et la victoire de Messi devant Lewandowski.

Enfin, le jury - composé de journalistes, avec un votant par pays - ne comportera désormais que 100 électeurs - correspondant aux 100 premiers pays du classement FIFA - pour le Ballon d'Or masculin (contre 170 auparavant) et 50 pour le Ballon d'Or féminin.

Ces changements, annoncés par le rédacteur en chef Pascal Ferré dans L'Equipe, visent à "gagner en cohérence, en lisibilité et en clarté."