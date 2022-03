🎥 Bundesliga : Le Bayern Munich tenu en échec, Wolsbourg et ses Belges chutent à Fribourg

Trois rencontres avaient lieu pour ouvrir la 26Úme journée de Bundesliga.

Hoffenheim-Bayern Munich 1-1

Peu avant la fin de la première demi-heure de jeu, le Bayern pensait bien ouvrir le score mais le but de Muller était finalement logiquement refusé pour une position de hors-jeu (26e). Dominé, Hoffenheim allait pourtant surprendre les visiteurs sur l'une de ses rares incursions. Profitant d'un centre parfait de Raum, Baumgartner trompait Neuer et permettait aux siens de prendre les devants (32e), 1-0. Toutefois juste avant la pause, Lewandowski, de la tête, trouvait enfin la faille pour s'offrir son 29ème but en championnat et remettre les siens dans le match (45+2e), 1-1.

Au retour des vestiaires, le club munichois était tout proche de prendre l'avantage mais Lewandowski se voyait finalement refusé un possible doublé pour un nouveau hors-jeu (46e). Malgré les assauts bavarois, le TSG préservait le nul et pouvait remercier Posch, auteur d'un sauvetage miraculeux sur sa ligne (72e). Avec ce nul (1-1), le Bayern reste malgré tout solidement installé en tête de Bundesliga. Hoffenheim chute à la 5ème place.

Fribourg-Wolfsburg 3-2

Fribourg (6e, 41 pts) avait donc, de son côté, l'occasion de passer devant le TSG lors de la réception de Wolfsburg (12e, 31 pts). Bornauw était le seul Belge présent sur la pelouse au cou d'envoi. Vranckx est monté en seconde période (76e) contrairement à Lukebakio resté sur le banc. Siquet n'était pas présent sur la feuille de match.

Grâce à un doublé de Grifo (7e et 44e) et une réalisation de Schlotterbeck (87e), les locaux s'imposaient face aux Loups (3-2) et remontaient, provisoirement, au pied du podium. Kruse (52e) et Arnold (84e) ont marqué du côté des visiteurs.

⚡ | Un geste parfait de Vincenzo Grifo ! 👌 #SCFWOB pic.twitter.com/P0SQQ6wYnW — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 12, 2022

FT | Ce bijou de Nico Schlotterbeck offre la victoire au @scfreiburg ! đŸŽŻđŸ’„ #SCFWOB pic.twitter.com/MvAXNDtbVr — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 12, 2022

Union Berlin-VfB Stuttgart 1-1

Le VfB Stuttgart (17e, 22 pts) a arraché un précieux nul sur la pelouse de l'Union Berlin (7e, 37 pts). Si Awoniyi ouvrait le score, Kalajdzic permettait au VfB d'égaliser in-extremis (90e) pour grimper provisoirement à la 16ème place. L'Union est 7ème.