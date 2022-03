Nicolas Raskin monte en puissance : "Il a franchi un cap récemment"

Le box to box liégeois continue de monter en puissance en bord de Meuse. Si le Standard de Liège a réalisé une piètre saison, le médian a quant à lui su tirer son épingle du jeu. Régulier et toujours motivé, il a porté son équipe sur ses jeunes épaules pendant plusieurs mois.

Nicolas Raskin est l'un des rares Rouches à avoir donné entière satisfaction depuis le début de cette saison. Le médian, qui fait déjà partie des leaders de l'équipe, pourrait-il devenir le futur capitaine du Standard de Liège ? "Je pense qu'il a les épaules pour le devenir même s'il doit encore gagner un peu de maturité pour pouvoir porter entièrement l'équipe. Ce n'est pas simple de porter le brassard de capitaine au Standard et il faut que le moment soit opportun pour prendre cette responsabilité", a confié Luka Elsner en conférence de presse.

Le médian liégeois monte en puissance et prend de plus en plus de place chez les Rouches. "Il a répondu présent depuis le début et a effectué un exercice plutôt positif par rapport à la saison du Standard. Il a même franchi un cap récemment au vu de son implication, de ses retours défensifs et son pressing. Il apporte beaucoup plus. Lors des derniers matchs, il est celui qui amène le plus de situations offensives dans les trente derniers mètres. Il commence à avoir un bagage assez complet sur le terrain. Quand cela est couplé à un très haut niveau d'énergie et une motivation très forte comme c'est souvent le cas, cela fait de lui un joueur très important dans un noyau. Il représente assez bien les valeurs du Standard avec un caractère assez trempé et sa présence dans la bataille", a conclu Elsner.