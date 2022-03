"Tout allait vraiment mal"

Le leader de D1B, Westerlo, s'est fait surprendre par la lanterne rouge Virton ce week-end. Un match à oublier au plus vite pour Lukas Van Eenoo.

Westerlo a concédé sa 4e défaite de la saison ce vendredi lors de son déplacement à Virton, pourtant lanterne rouge de D1B (1-0 via Sidibé). Les coéquipiers de Lukas Van Eenoo ont tiré pas moins de 19 fois au but sans trouver la faille.

"Virton a à peine franchi la ligne médiane en première mi-temps et a marqué avec un ballon dévié. Le football est un sport étrange", a déclaré le joueur après le match pour Gazet Van Antwerpen. "Le gardien n'a même pas su désamorcer ma tentative, et deux ballons ont touché le poteau... Ouf. Combien de malchance pouvez-vous avoir? Nous avons fait tout ce que nous pouvions."

Heureusement pour le KVC, le RWDM n'en a pas profité et a partagé face à Lommel samedi (0-0). "Il ne faut pas trop regarder les concurrents et surtout ne pas paniquer. Même dans une saison exceptionnellement forte, vous ne gagnerez pas tous les matchs. Ce n'était certainement pas notre mentalité et cela n'avait rien à voir avec le stress du titre. Je me souviens que nous avons eu les meilleures chances sur un terrain cahoteux et nous ferons tout ce que nous pourrons au cours des cinq matchs restants pour nous remettre de cette glissade et remporter le titre", a ajouté Van Eenoo.