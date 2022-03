Le président du Beerschot évoque l'avenir de son jeune talent Ilias Sebaoui

Ilias Sebaoui heeft zich dit seizoen bij Beerschot stevig in de kijker gespeeld. Het is uitkijken of de club hem aan boord kan houden.

Ilias Sebaoui a signé son contrat professionnel au Beerschot cette saison, malgré la grande incertitude quant à son maintien en Jupiler Pro League. Maintenant que la relégation est certaine, le président Francis Vrancken continue de croire que le jeune homme restera à bord du club anversois en D1B, même si de nombreux clubs voudront le signer. "Je n'ai pas peur de ça. Il est entouré d'un père qui garde les pieds sur terre. Son fils peut devenir un joueur clé au Beerschot l'année prochaine", a déclaré Vrancken à Het Nieuwsblad. "Je suis sûr que les parents et le joueur savent qu'un séjour prolongé au club est la meilleure chose à faire pour son développement. Je m'attends à un Ilias déchaîné l'année prochaine, qui nous aidera à obtenir une nouvelle promotion. Notez-le : j'attends beaucoup de la saison prochaine. Beerschot est une équipe qui a sa place en D1A", a conclu Francis Vrancken.