Le RFC Liège justifie l'éviction de Drazen Brncic : "Il ne fallait pas attendre éternellement le déclic"

Ce lundi, le RFCL avait annoncé le licenciement de son entraîneur Drazen Brncic, remplacé par Gaëtan Englebert, directeur technique du matricule 4. Il sera épaulé par Eric Deflandre dans sa mission.

Après un mauvais bilan de 1 sur 12, le RFC Liège occupe actuellement la cinquième place du classement avec 34 points au compteur en Nationale 1. Soit à cinq longueurs du leader, Dessel Sport et à une unité de la quatrième place détenue par l'Olympic, synonyme de Tour final (Playoffs).

"On a perdu nos jokers, mais pas la bataille"

"Je tiens à rendre hommage à Drazen Brncic. C'est est un excellent entraîneur qui a apporté beaucoup au club. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait faire quelque chose à huit journées de la fin. Il ne fallait pas attendre éternellement le déclic. Le groupe a exprimé l'idée qu'il portait aussi une part de responsabilité de ce qui était arrivé", a confié d'emblée Jean-Paul Lacomble. "Le plus urgent maintenant est de s'aligner derrière le staff, le groupe et le club qui ont toujours la même détermination à atteindre l'objectif. Un mini-championnat débute sans avance puisque cela a fondu comme neige ces dernières semaines, mais également sans handicap sur nos concurrents. On a perdu nos jokers, mais pas la bataille. Nous avons encore notre destin en main", a souligné le président du FC Liège.

"Je tiens à saluer le courage de Gaëtan Englebert"

Gaëtan Englebert reprend donc les rênes de l'équipe. "Je tiens à saluer son courage. En sa qualité de directeur sportif, il a dit à la direction et publiquement que le groupe disposait de toutes les qualités nécessaires pour atteindre notre objectif, le titre. Il ne reste pas dans son fauteuil pour vérifier si sa prédiction était exacte. Il va sur le banc pour lui-même démontrer que son jugement émis au mois de janvier était correct. Il prend une responsabilité importante", a conclu Jean-Paul Lacomble.