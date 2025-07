"Physiquement, je pouvais le supporter, mais mentalement..." : les lourdes confidences de Toby Alderweireld sur sa carrière

Maintenant que Toby Alderweireld a remisé ses chaussures au placard, lui et sa femme Shani Van Mieghem peuvent désormais prendre du recul. Dans le podcast de HLN intitulé "Gekoppeld", le couple parle des moments forts, mais aussi des sacrifices que la vie de footballeur professionnel exigeait.

L'ancien Diable Rouge son rapport avec le football de véritable relation amour-haine, mais parle plutôt d'un parcours difficile. Manquer des naissances, ne jamais avoir de week-ends imprévus, vivre toujours sous tension : tout cela a fini par peser avec le temps. "Physiquement, je pouvais le supporter, mais mentalement, c'était difficile", explique honnêtement Alderweireld.

Shani partage ce sentiment. "Je restais souvent juste à la maison quand il devait jouer au football. Nous avons rarement pu faire quelque chose le week-end en famille." Maintenant que leurs enfants Jace (5 ans) et Ayla (6 ans) sont encore jeunes, ils veulent rattraper ce temps perdu. "Mais vous ne pouvez pas récupérer ces moments", déclare Alderweireld. "Maintenant, je veux vraiment être là en tant que papa."

Shani et moi aurions pu nous séparer cent fois, et je l'aurais compris

Lors du podcast, Toby revient ainsi sur quelques choix douloureux. Il raconte comment il n'a pas pu être auprès de ses enfants les premières semaines après leur naissance parce qu'il était coincé dans le calendrier des matchs. "Je voulais qu'ils naissent à Anvers, donc nous avons tout planifié avec soin. Mais deux jours après la naissance de Jace, j'étais déjà de retour en Angleterre."

Cette pression a également eu un impact sur sa santé mentale. "Je sais que parfois je n'étais pas humain", admet-il. "Une fois, j'ai passé le Nouvel An seul à l'hôtel, et j'étais insupportable. J'ai marqué un but contre mon camp quelques jours après un accouchement. Vous vous demandez alors : qu'est-ce que je suis en train de faire ?"

Pourtant, Alderweireld se souvient avec fierté, malgré les moments difficiles. "Je suis perfectionniste, peut-être trop. Shani et moi aurions pu nous séparer cent fois, et je l'aurais compris. Heureusement, elle est restée". Des épreuves qui ont forgé le couple, bien décidé a profiter de tout ce qui leur était interdit jusque-là.