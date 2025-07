Moins isolé qu'au Standard ? Wilfried Kanga explique pourquoi il a suivi Ivan Leko à La Gantoise

Wilfried Kanga prend ses marques à La Gantoise. Il se réjouit d'y retrouver Ivan Leko, à qui il voue un profond respect.

Wilfried Kanga est la première arrivée signature d'Ivan Leko à La Gantoise. L'attaquant connaît bien les Buffalos pour y avoir essuyé quelques lourdes défaites avec le Standard. Il espère désormais y vivre des souvenirs plus heureux.

"Je me souviens quand on a joué contre La Gantoise avec le Standard, c'était très compliqué. Ils nous avaient mis en difficulté, ça m'a permis de voir que c'était une bonne équipe, mais aussi de découvrir l'infrastructure, le terrain. Ivan Leko m'a également dit qu'il allait venir ici, ça a beaucoup joué dans mon choix", explique-t-il sur les réseaux sociaux de son nouveau club.

Refaire souffir les défenses du championnat belge

Kanga voit Leko parvenir à tirer l'équipe vers le haut : "C'est un excellent coach. Mais avant de parler de l'entraîneur, je vois déjà l'homme. C'est une très belle personne. C'est quelqu'un de vrai, qui dit les choses clairement, qui ne se cache pas. C'est la première chose que j'aime chez lui. Il est dur, il en demande beaucoup à chacun mais on est préparés à cela. C'est ce qui fait que toutes ses équipes sont des blocs".

L'estime est réciproque, l'arrivée du Franco-ivoirien est là pour le rappeler. Wilfried Kanga doit à nouveau apporter ce qui avait frappé les esprits au Standard : sa faculté à conserver le ballon devant, à se battre et à peser sur le front de l'attaque. Le duo avec Dante Vanzeir pourrait être intéressant et a déjà frappé en préparation.



"Il y a déjà des petits automatismes, ça peut se voir à l'entraînement et en match amical. Que ce soit avec Dante ou les autres, ça va devenir de plus en plus fluide au gré des semaines d'entraînement, on n'aura même plus besoin de se parler", conclut Kanga, qui n'a pas manqué d'être charrié sur ses deux penaltys manqués face à La Gantoise lorsqu'il portait le maillot des Rouches.