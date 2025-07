"Physiquement, le Standard était meilleur" : l'action choc d'Ivan Leko pour remuer le noyau de La Gantoise

Comme au Standard, Ivan Leko veut tirer le meilleur de son noyau à La Gantoise. Il constate que ses troupes ne sont pas encore au niveau attendu.

Avec l'arrivée d'Ivan Leko, les joueurs de La Gantoise savaient que leur régime d'entraînement serait revu à la hausse. Le Croate n'a pas la réputation de transiger sur ses exigences. Le Standard, mais également l'Antwerp, le Club de Bruges et Saint-Trond, peuvent en témoigner.

La saison dernière, sa rigueur avait métamorphosé le noyau des Rouches. Il compte bien en faire de même chez les Buffalos. Cela passera par un noyau disposant d'une certaine résistance à l'effort. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas, comme il l'explique au Nieuwsblad.

Ivan Leko tire la sonnette d'alarme

"Le Standard de la saison dernière était physiquement meilleur que nous. Écoutez, vous pouvez améliorer les joueurs de quelques pourcents, mais chacun a son plafond physique. C'est aussi pourquoi nous avons besoin de nouveaux visages le plus rapidement possible. Pour être honnête, certains devrait être plus avancés que là où ils sont maintenant, mais bon, la situation est ce qu'elle est. Parfois, on a l'impression qu'on est toujours plus préoccupé par les joueurs qui ne seront bientôt plus là que par la création d'une nouvelle équipe. Alors que c'est bien cela le plus important", déplore Leko.

Le nouveau mentor des Buffalos ne se contente pas de parler à la presse. Il a exposé le problème à son noyau de manière très ciblée, allant jusqu'à comparer devant le groupe les tests physiques de présaison de l'équipe championne il y a dix ans et ceux de cet été. Les trois premiers de ces deux tableaux confondus sont des joueurs du noyau de 2015.

"Si vous voulez réussir en Belgique, vous devez être fort physiquement, être agressif, remporter les duels. La vitesse et la puissance sont cruciales dans le championnat belge. Ce n'est pas un secret. Je voulais le prouver avec des chiffres. Je suis heureux qu'ils acceptent cela et la façon dont ils s'entraînent, mais nous manquons de capacités physiques, de puissance en duel. C'est très clair", conclut-il. Ce n'est pas un hasard si le premier renfort de l'ère Leko est Wilfried Kanga, un attaquant qui sait de quoi il parle en termes de capacités physiques.