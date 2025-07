Anderlecht a relancé les discussions jusqu'au dernier moment : une cible d'Olivier Renard lui file entre les doigts

Avec le départ à la retraite de Jan Vertonghen et le retour de prêt d'Adryelson, Anderlecht doit renforcer son arrière-garde. Sans compter que Jan-Carlo Simic est dans une situation incertaine et suscite de l'intérêt. Pour l'heure, le Sporting n'a attiré que Zoumana Keita, un joueur de 19 ans issu de troisième division allemande.

La retraite de Vertonghen pousse Olivier Renard à se pencher avec attention sur le profil de défenseurs gauchers, pour retrouver un certain confort de relance depuis l'arrière. C'est pour cela que le directeur sportif des Mauves s'est intéressé à Nobel Mendy, du Betis Séville.

L'intérêt anderlechtois n'est pas neuf, les Bruxellois sont sur le coup depuis plusieurs mois. Mais le dossier est compromis, le PSV leur volant la vedette depuis un certain temps. Sacha Tavolieri le confirme, le Sénégalais se rapproche des Pays-Bas.

Le Betis et le PSV ont d'ailleurs déjà échangé les documents pour finaliser l'opération. Des détails administratifs comme l'obtention d'un permis de travail doivent encore être entérinés, mais le joueur s'éloigne encore un peu plus de Bruxelles.

On peut pourtant lire que le dossier n'était pas totalement mort : Anderlecht a en effet récemment relancé les contacts avec l'entourage de Mendy. En vain, semble-t-il.

🟢🇸🇳Real Betis & PSV have already exchanged the agreement documents for Nobel Mendy. Deal’s pending a work permit and administrative paperwork related to the player before it can be finalized. Anderlecht had indeed recently re-established contact with Mendy’s camp. #mercato #RSCA pic.twitter.com/pvNjliDt9t