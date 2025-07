Un ancien homme de confiance de Marc Wilmots très cash sur notre football : "Mon départ était une fuite"

Vital Borkelmans revient d'Irak pour des raisons familiales, il ne se sent pas apprécié en Belgique. "C'est comme si personne ne me connaissait ici, et ça fait mal".

Actif en Irak depuis le mois de mars, Vital Borkelmans est revenu en Belgique, mais ce n'était pas de gaieté de coeur. Lundi, il a assisté aux funérailles de son père avant de voir son divorce officiellement prononcé jeudi. L'ancien T2 de Marc Wilmots s'est livré au Nieuwsblad. Il a notamment abordé son choix de rejoindre Al-Zawraa comme directeur sportif, se montrant très ouvert sur son ras-le-bol du football belge. Borkelmans ne reçoit pas sa chance comme les autres "En fait, c'était une fuite hors de la Belgique", explique-t-il. "Je ne suis pas apprécié en Belgique. J'étais envisagé pour devenir entraîneur adjoint à Malines mais ils ont choisi quelqu'un d'autre". "C'est tout à fait leur droit et ils m'en ont informé dans les règles. Mais pour le reste, je n'entends parler de personne. D'autres entraîneurs sont virés 20 fois mais trouvent toujours un nouvel emploi. J'ai été un entraîneur principal à succès à Dender jusqu'à ce qu'ils vendent leurs trois meilleurs joueurs par manque d'argent, j'ai été entraîneur adjoint à l'époque de Wilmots, j'ai atteint les demi-finales de la Coupe d'Asie avec la Jordanie", poursuit Borkelmans. Pour lui, notre football doit savoir se remettre en question : "Je conseille de recruter gratuitement des grands joueurs de Jordanie ou d'Irak mais personne n'écoute. En Belgique, personne ne semble me connaître. Et ça fait mal".