Gand doit renverser la vapeur contre le PAOK : "Nous jouons depuis des mois avec le couteau sous la gorge"

Les Gantois reçoivent ce jeudi le PAOK pour la manche retour des 8es de finale de Conference League. A l'aller, la bande a Vanhaezebrouck s'était inclinée 1-0 mais le coach gantois croit aux chances de son équipe.

Ce jeudi, Gand jouera son destin européen. Défaits de manière surprenante lors du match aller face au PAOK (1-0), les Gantois devront au moins compter deux buts d'écart pour s'assurer la qualification pour les quarts de finale de Conference League.

Interrogé en conférence de presse, Hein Vanhaezebrouck ne se dit pas inquiet malgré le résultat du match aller : "Nous jouons depuis des mois avec le couteau sous la gorge. J’ai donc confiance en mon groupe pour faire face à cette pression. Un 0-0 aurait été selon moi plus logique à l'aller. Nous prenons un but évitable et nous avons eu une occasion pour marquer avant. Je m’attends à ce que nous soyons plus inspirés offensivement ce jeudi", a-t-il déclaré.

« Une élimination européenne est toujours possible mais nous n’y pensons pas. Nous visons clairement cette place en quarts de finale sur la scène européenne. »