Nelson Verissimo, le coach de Benfica, a apprécié le sacrifice de ses joueurs

Benfica s'attendait à défendre et à souffrir.

Malmené durant une majeure partie de la rencontre, Benfica a réussi à écarter l'Ajax (0-1), ce mardi, lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Une grosse performance pour l'entraîneur du club portugais, Nelson Verissimo, qui a mis en avant le sens du sacrifice de ses joueurs.

"Nous devons être conscients que nous avons joué contre une grande équipe. Nous savions qu'à de nombreux moments, nous devions faire preuve de beaucoup d'engagement et de rigueur sur le plan défensif. Nous savions que l'Ajax allait mettre une énorme pression, nous y étions préparés en laissant peu d'espaces. On n'a pas réussi à avoir autant de possession de balle qu'on le voulait ou à sortir en transition. Seulement, on a su profiter de notre seule occasion et je dois féliciter les joueurs pour cela", a expliqué le manager lisboète en conférence de presse.