L'Écossais Lawrence Shanklan pas pressé de quitter le navire : "La D1B ne me fait pas peur"

Au Kiel, on attendait beaucoup de l'attaquant écossais qui n'a pas dépassé les quatre buts.

Lawrence Shankland a encore un contrat au Kiel jusqu'en 2024.

Avec quatre buts en 23 rencontres, la déception est plutôt de mise envers l'attaquant écossais : "Je réalise que j'aurais dû marquer au-moins quelques buts de plus", évoquait Shankland dans Gazet van Antwerpen.

S'il reste la saison prochaine, l'Écossais de 26 ans pourrait voir la relégation comme une nouvelle chance, vu l'exode massif qui se prépare du Kiel : "Non, la D1B ne me fait pas peur. Je suis sous contrat ici pour deux saisons supplémentaires et je suppose que je jouerai aussi pour le Beerschot la saison prochaine. Je me sens bien dans ce club et ma femme et ma fille me rendent souvent visite."

"L'année prochaine, nous jouerons sans aucun doute les premiers rôles. J'espère que nous pourrons devenir champions et être immédiatement promus à nouveau. Beaucoup ne savent pas encore ce qu'ils feront, je réalise que notre noyau risque d'être très différent la saison prochaine", termine Shankland.