🎥 FA Cup : Romelu Lukaku (buteur) et Chelsea filent en demies

Chelsea se déplaçait au Riverside Stadium de Middlesbrough pour une place dans le dernier carré de la FA Cup.

Chelsea était opposé à Middlesbrough (8e de Championship), qui espérait profiter de la période compliquée que traversent les Blues pour les surprendre.

Mais les hommes de Tuchel ont fait le boulot sans trembler. L'Allemand alignait Romelu Lukaku d'entrée de jeu et le Diable Rouge trouvait le chemin des filets après un quart d'heure, profitant d'un caviar de Mount.

Un quart d'heure plus tard, Ziyech (31e) doublait ensuite la mise pour les Blues d'une frappe lointaine.

Chelsea se qualifie sans trop de difficultés dans ce premier quart de finale de la FA Cup, et rejoint le dernier carré en attendant les rencontres de demain entre Crystal Palace et Everton, Southampton et Manchester City puis Nottingham Forest et Liverpool.