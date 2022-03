Wout Faes espère du temps de jeu : "C'est un stage à part"

Pour lancer cette semaine internationale, Wout Faes se présentait devant la presse cette semaine avec un grand sourire. Les circonstances du rassemblement devraient lui offrir du temps de jeu.

La défense est l'un des postes les plus dépourvus en l'absence des joueurs de plus de 50 caps, d'autant plus alors que Thomas Vermaelen a pris sa retraite internationale. Wout Faes (23 ans) peut donc espérer du temps de jeu en Irlande ou face au Burkina Faso. "C'est un peu différent, c'est un stage assez spécial sans les "anciens". Tu viens ici avec l'opportunité d'engranger de l'expérience mais aussi en te disant que tu peux jouer", reconnaît le joueur de Reims en conférence de presse.

Au vu de ses performances en France, Faes est en tout cas l'un des jeunes qui devraient recevoir leur chance. "Je m'en sors plutôt bien, je n'ai rien loupé à part une rencontre pour cause de Covid-19", pointe Wout Faes. "J'ai pris mes marques en Ligue 1. J'ai aussi marqué quatre buts, oui, mais mon premier point fort est mon jeu défensif, c'est juste un extra".

Marquer des points en vue du Mondial ?

Le retour de Toby Alderweireld et Jan Vertonghen amènera de la concurrence en vue de la Coupe du Monde, et Faes le sait. "Le Mondial ? Tous les joueurs ici sont ambitieux et rêvent d'y être. Mais je me contenterai de faire de mon mieux en espérant marquer des points auprès du coach", relativise-t-il.

Il pourra également profiter des conseils de Vermaelen, désormais officiellement adjoint. "C'est un énorme surplus d'expérience pour le staff, et je l'écouterai avec intérêt. Le noyau ne manque pas d'expérience, cela dit. Il y a de vrais leaders malgré l'absence des cadres. Moi-même, j'ai ce rôle de leader à Reims et cela ne me dérangerait pas de le prendre en sélection".