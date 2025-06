Anderlecht passe à côté d'une cible, qui devrait s'engager en faveur du Celtic Glasgow

Le nom de Benjamin Nygren avait été cité du côté du RSC Anderlecht. Mais l'ancien de Genk ne viendra pas : il est proche de signer au Celtic Glasgow.

En 2019, Benjamin Nygren, alors tout jeune, signait au KRC Genk pour la modique somme de 3,7 millions d'euros. Un gros investissement pour l'ailier suédois, considéré comme un tout grand talent au pays mais qui ne s'imposera jamais en Belgique.

Nygren était reparti en 2022 direction Nordsjaelland, au Danemark, et s'y est bien relancé. La saison passée, le Suédois a inscrit 16 buts en 32 matchs. Et à 23 ans seulement, il pourrait à nouveau tenter sa chance dans un club plus huppé.

La presse suédoise annonçait alors un intérêt du RSC Anderlecht, qui devait faire face à la concurrence du Celtic Glasgow. Or, selon le Scottish Sun dont les informations sont confirmées par le "gourou" du mercato Fabrizio Romano, le choix de Nygren est fait.

L'attaquant de Nordsjaelland devrait en effet s'engager en faveur du Celtic Glasgow, qui va offrir 1,5 million d'euros pour ses services. Nygren devrait signer un contrat jusqu'en 2029 avec une option pour une prolongation jusqu'en 2030.

Une belle affaire, à côté de laquelle passe donc le RSC Anderlecht. Il y aura encore du mouvement dans le secteur offensif des Mauve & Blanc cet été, c'est une certitude, même si Renard affirmait récemment que Kasper Dolberg n'était pas à vendre.