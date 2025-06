Pour les recroiser en tant qu'entraîneur ? De Camargo s'exprime sur la réussite de deux idoles de Sclessin

Igor De Camargo va vivre sa première expérience en tant qu'entraîneur principal chez les Francs Borains. S'inspirera-t-il de la réussite de son ancien équipier Sébastien Pocognoli ?

Au RWDM, Igor De Camargo a vécu un apprentissage à vitesse accélérée. Sous la houlette de Yannick Ferrera, il a vécu un concentré de ce qu'un entraîneur pouvait vivre, de l'espoir à la désillusion en passant par l'euphorie des séries de victoires et le doute de la fin de saison.



A titre collectif, je le prends comme deux échecs : la première saison, on est descendus en D1B, puis on ne parvient pas à remonter à cause des derniers matchs. Sur le plan personnel par contre, cela a été très positif, très enrichissant, j'ai appris beaucoup pour mes débuts en tant qu'entraîneur. C'est très dur pour le club, parce qu'on a fait une superbe saison".

De Camargo restera toujours attaché au Standard

Interrogé par SudInfo, l'ancien attaquant du Standard s'est aussi penché sur la nomination de Marc Wilmots chez les Rouches. Rejoindre son ancien club aurait pu être une option, il vivra malgré tout la nouvelle ère du club en tant que témoin extérieur.

"C'est un très bon choix pour le Standard. Marc est quelqu'un qui connaît la maison, il connaît le football. Le Standard a vécu des mauvais moments. Mais je pense que la venue de Marc va apporter de l'expérience et du savoir-faire", se réjouit le Belgo-brésilien.

Igor De Camargo n'est pas non plus insensible à la réussite de Sébastien Pocognoli à l'Union : "Je suis vraiment très content pour lui, c'est quelqu'un de très ouvert, il a fait une très belle saison avec l'Union. Bien sûr que c'est un exemple à suivre, je suis d'ailleurs la licence avec lui.