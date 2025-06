Januzaj à Anderlecht, une partie de poker menteur ? Olivier Renard balance sur les coulisses du mercato

Olivier Renard vit à nouveau un mercato chargé à Anderlecht. Le directeur sportif des Mauves est habitué aux tractations et aux coups de bluff traditionnels de la période.

Cet hiver, Olivier Renard a bouclé l'arrivée de huit nouvelles recrues à Anderlecht (en comptant Cédric Hatenboer, qui a fini la saison aux Pays-Bas). Pour ce premier mercato estival, il devrait à nouveau se montrer assez actif, pour définitivement tourner la page de l'ère Fredberg et sculpter le noyau à sa guise.

Deux recrues estivales ont déjà été officialisées (Mihajlo Cvetkovic et Zoumana Keita). Le Sporting ne devrait pas s'arrêter là. Parmi les noms cités pour renforcer le noyau, celui d'Adnan Januzaj est une nouvelle fois revenu dans les couloirs de Neerpede.

Anderlecht utilisé pour créer de l'intérêt ?

L'ancien Diable Rouge est sur une voie de garage, qui l'a d'ailleurs prêté à Las Palmas. Le passé de Januzaj en Mauve et les bonnes relations du Sporting avec le FC Séville (remember les dossiers Augustinsson, Delaney et Gattoni) sont autant d'éléments qui pourraient favoriser l'opération.

Mais à ce stade, rien de concret ne ressort. Olivier Renard a l'habitude de ces bruits de couloir : "Parfois, des agents viennent me présenter des joueurs. Je les écoute, et lorsqu'ils quittent mon bureau, ils prétendent avoir été invités par Anderlecht. 24 heures plus tard, un de leurs joueurs est lié à nous. Ils font aussi ça pour susciter l'intérêt d'autres clubs. Cela fait partie du jeu."

Au moment de s'exprimer sur le cas Januzaj, le directeur sportif anderlechtois n'a pas voulu confirmer : "Je n'aborde pas les cas individuels. Ma réponse est suffisante". L'ancien espoir de Manchester United ne serait-il lui aussi qu'au cœur d'un jeu de dupes pour faire monter les enchères ?