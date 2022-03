Pour l'Union, il est temps que la phase classique se termine

A nouveau accrochée au Parc Duden, l'Union Saint-Gilloise voit son avance sur ses poursuivants fondre comme neige au soleil.

Accrochée ce week-end par Ostende malgré une deuxième mi-temps outrageusement dominée et une kyrielle d'occasions manquées, l'Union a dû une nouvelle fois se remettre à l'efficacité monstre de Deniz Undav pour arracher un point dans les dernières minutes.

Même si les Bruxellois restent leader de Pro League, leur excellent bilan de 10 points sur 12 en janvier et février face aux équipes "du top" a laissé place à plusieurs résultats moribonds et décevants, tels qu'une défaite face au STVV, et deux matchs nuls (contre Eupen et maintenant face à Ostende).

Avec une série de 2 points sur 9 au Parc Duden, l'Union voit un Bruges revigoré revenir à 5 points. Et si la période charnière contre les "gros" n'était qu'un avant-goût de la pression (que Felice Mazzù dit vouloir "fucker") qui pèse maintenant sur les Bruxellois ?

Le rythme et l'intensité, la clé

L'on ne peut pourtant pas dire que l'Union joue "plus mal" qu'avant. Teuma et Nielsen sont toujours impressionnants, Lazare est monté en puissance, et Undav a encore haussé le niveau ces dernières semaines avec des buts magnifiques et importants sur les trois derniers matchs.

Kozlowski peut continuer à voir son impact augmenter sur le jeu, tandis que Mitoma a fait une entrée au jeu solide vendredi. Néanmoins, l'absence de Vanzeir se fait de plus en plus ressentir. Ses appels, les espaces qu'il dégage, sa capacité d'enclencher un pressing, tout cela manque un peu à la bande à Mazzù. Son retour fera beaucoup de bien, et soulagera ses coéquipiers d'une certaine charge.

Il va d'ailleurs pouvoir oublier un peu sa suspension lors de son séjour chez les Diables Rouges. Van Der Heyden et Nielsen pourront également se ressourcer et grandir encore, en découvrant leur équipe nationale.

Espérons que le jeu de l'Union, marqué par une intensité très haute, n'épuise pas plus que de raison les joueurs avant d'aborder les play-off. Heureusement, dans ce sens, que la trêve internationale arrive, parce qu'après ce sont deux rencontres très importantes qui attendent les Unionistes.

© photonews

Le top, l'objectif avant les play-off

Le coach italien le disait lui-même à ses joueurs après le match ce vendredi : l'Union ne peut pas rester au top si elle réitère un jeu comme celui proposé lors de la première mi-temps. Mazzù sait que l'Union a tout intérêt à jouer la gagne sur les deux derniers matchs. Le relâchement est interdit, au risque de voir une avance déjà divisée par deux se révéler insignifiante au moment d'entamer le tour final. Il reste le Standard, puis le Beerschot. Et si l'heure de vérité n'est pas encore pour maintenant, les Bruxellois doit avancer ses pions afin d'être en position de force.