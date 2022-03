🎥 Gareth Bale propulse le Pays de Galles en finale des éliminatoires, le Portugal et la Suède qualifiés

Alors qu'Écosse - Ukraine est reporté et Russie - Pologne annulé, les autres barragistes se disputaient le précieux sésame.

Portugal - Turquie

Dominateurs, les Portugais trouvaient rapidement la faille via Otavio (15e) puis Jota (42e). Après le repos, Burak Yilmaz (65e) relançait le match et la Turquie en réduisant le score, mais le Portugal tenait bon et Matheus Nunes dans les arrêts de jeu fixait le score final à 3-1. Le Portugal retrouvera la Macédoine du Nord en finale.

Le but d’Otavio en vidéođź’™pic.twitter.com/p5pEMKrFtU — FC Porto FR🇺🇦 (@FCPorto_Fr) March 24, 2022

Pays de Galles - Autriche

Dans un stade de Cardiff comble, un grand Gareth Bale a propulsé les siens vers le dernier tour des barrages. Le joueur du Real Madrid a signé un doublé (25e, 51e) dont un superbe coup-franc. Sabitzer (64e) relançait l'Autriche, mais ce sont bien les Gallois qui poursuivent leur chemin dans ces barrages.

Suède - Rép. Tchèque

La Suède de Kristoffer Olsson (titulaire) est allée chercher sa qualification au bout de la nuit. Après 90 minutes sans buts, c'est dans les arrêts de jeu que Quaison (110e) a délivré les hommes d'Olof Andersson. La Suède défiera la Pologne afin de décrocher le billet pour le Mondial.