Marko Marin, passé par Anderlecht, va raccrocher les crampons

Marko Marin a connu une fin de carrière compliquée et va raccrocher les crampons définitivement au terme de la saison en cours.

Marko Marin (33 ans) avait rejoint Ferencvaros en septembre dernier. L'ancien international allemand (16 caps, un but) passé par Chelsea et la Fiorentina espérait y relancer une carrière en chute libre, mais n'a pu disputer que 14 matchs (1 but, 1 assist) et va finalement arrêter les frais au terme de la saison en cours et résilier son contrat.

Marin avait lancé sa carrière au Werder Brême où il était considéré comme l'un des grands espoirs du football allemand. Il y avait disputé 116 matchs pour 13 buts et 35 passes décisives. Transféré à Chelsea, il ne s'y est jamais imposé (16 matchs, 1 but, 1 assist) et a enchaîné les prêts. Le milieu offensif était alors notamment passé à Anderlecht où il n'a pas du tout fait respecter son statut (8 matchs).