Mondial 2022 : Moussa Sissako (Standard) plombe le Mali, l'Algérie prend une option au Cameroun

Les barrages de la Coupe du Monde en zone Afrique se poursuivent, et deux équipes l'ont emporté à l'extérieur en ce début de soirée.

Le Mali a fait la mauvaise opération ce vendredi en début de soirée face à la Tunisie, s'inclinant (0-1) à Bamako et permettant donc aux Aigles de Carthage de prendre une option sur le Mondial 2022. Le héros malheureux de cette contre-performance est une tête connue : le pauvre Moussa Sissako a inscrit un auto-but à la 36e minute de jeu, avant de se faire exclure dans la foulée à la 40e minute. Le défenseur du Standard passera une mauvaise nuit.

Côté Belgicains, Abdoulay Diaby (ex-Bruges, ex-Anderlecht) était titulaire tandis que Moussa Djenepo (ex-Standard) est monté au jeu à la pause.

L'Algérie prend une option

L'Algérie reste sur un échec cuisant à la CAN, sortant dès les poules, et n'a donc plus droit à l'erreur dans ces barrages pour le Mondial. Les Fennecs ont pris une option sur la qualification en l'emportant 0-1 au Cameroun sur un but d'Islam Slimani.