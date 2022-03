Bientôt la fin d'une ère en Argentine ?

Lionel Messi et Angel Di Maria, tous deux âgés de 34 ans, ont laissé entendre que leur retraite internationale pourrait intervenir après le Mondial 2022 au Qatar.

Le sélectionneur de l'Argentine Lionel Scaloni a évidemment été invité à réagir aux déclarations de deux de ses pièces maîtresses en conférence de presse. "Messi devra s'asseoir et réfléchir, comme il l'a toujours fait. Après avoir joué une Coupe du monde, on fait des bilans. Dans tous les cas, nous devons en profiter. Nous ne devons pas penser à l'avenir, mais profiter de leur spectaculaire présent", a expliqué Lionel Scaloni avant le déplacement en Equateur.

"Il y a logiquement un âge pour tout, et le temps passe. J'espère qu'il (Di Maria) a dit ça pour ce match et que ce n'était pas réellement le dernier. Si c'était effectivement son dernier match en Argentine, c'était vraiment un match de rêve. Di María a marqué un but, donné une passe décisive et reçu la reconnaissance de tout le stade."