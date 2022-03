Etat des lieux : quels sont les candidats restants à la Coupe du monde ?

Bientôt, les éliminatoires pour la Coupe du monde rendront leur verdict final, avec leur lot de déçus et de surprises.

En ce lundi vierge de matchs internationaux à enjeu, il peut être opportun de jeter un rapide coup d'oeil quels seront les prochains potentiels qualifiés pour la Coupe du monde. Il reste en effet 12 tickets à distribuer.

Europe : un verdict final...reporté

Dans la zone Europe, les finales de barrage se joueront ce mardi. Au programme, un duel a priori déséquilibré entre le vainqueur de l'Euro 2016, le Portugal, et la surprenante Macédoine du Nord. Les Portugais sont privés de nombreux joueurs importants (Ruben Dias, Joao Cancelo, Pepe, Renato Sanches,...) et se sont qualifiés grâce à une victoire 3-1 face à la Turquie. Et si les hommes de Fernando Santos évitent l'Italie, c'est une Macédoine du Nord gonflée à bloc qui se dressera devant eux. Comme on l'a vu à Palerme, les Portugais devront tuer le match le plus vite possible, au risque de se faire surprendre et de louper le Mondial pour la première fois depuis 1998.

Dans les autres confrontations, la Pologne jouera la Suède. Les coéquipiers de Robert Lewandowski - laissé sur le banc lors de l'amical face à l'Ecosse - ont évité la confrontation face à la Russie pour les raisons que l'on connait et sortent d'un amical pas vraiment rassurant à Hampden Park (1-1 grâce à un but dans les arrêts de jeu d'un Piatek qui revient admirablement bien dans le coup).

Enfin, le Pays de Galles et son sauveur inattendu Gareth Bale devront attendre que l'Ukraine et l'Ecosse se départagent, leur match ayant été reporté d'un commun accord.

Autrement dit, des pointures - la Suède a tout de même rallié les quarts lors du dernier Mondial - peuvent encore tomber.

Asie : déjà des équipes confirmées...avant les barrages

Ce week-end, plusieurs équipes ont validé leur ticket pour le Qatar dans la zone ACF. Si l'Iran était déjà assuré de participer à la compétition, les coéquipiers d'Ali Gholizadeh ont été rejoints par le Japon et l'Arabie Saoudite. La Corée du Sud est également assurée de participer au tournoi. Les coéquipiers d'Heung-Min Son défieront ce mardi (15h45) les Emirats Arabes Unis, actuel 3e du groupe A de la zone. Il s'agira ici d'un duel déterminant dans le cadre des barrages intercontinentaux. Le poursuivant, l'Irak, n'est en effet qu'à un point et jouera contre la Syrie mardi.

L'Australie, troisième du groupe B, est assurée de jouer les barrages intercontinentaux. A noter que ces derniers se joueront après le tirage au sort pour le Qatar, qui se déroulera ce vendredi.

Amérique : les "gros" sont déjà qualifiés

Dans la zone CONMEBOL, le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay sont qualifiés, tout comme l'Equateur qui avait manqué le rendez-vous russe il y a 4 ans. Le Pérou est actuellement barragiste. La Colombie est à deux points des Péruviens et devront prier pour ne pas rater le Mondial pour la première fois depuis 2010. Le Chili est juste un point derrière, avant de jouer l'Uruguay le 30 mars...

Dans la zone CONCACAF, le Canada est le premier qualifié après sa victoire face à la Jamaïque. A égalité de points, les USA (2e) et le Mexique (3e) sont tout près de valider leur billet. Les Costariciens, 4e avec un goal average de 3, devront réaliser un exploit et marquer le plus possible face aux Etats-Unis afin d'éspérer dépasser le Mexique, qui ne doit pas pas perdre face au Salvador.

En Afrique, tout reste à se jouer

En zone CAF, les 5 noms des participants seront connus ce mardi.

Le Maroc est en ballottage favorable après son nul (1-1) en RDC, puisque les buts à l'extérieur sont encore comptabilisés selon l'"ancienne" règle. L'Egypte est quant à elle tout près de prendre sa revanche sur le Sénégal après la finale perdue lors de la CAN : les coéquipiers de Mohamed Salah se sont imposés 1-0 au Caire à l'aller. C'est également le cas pour l'Algérie, tombeuse sur le même score - mais à l'extérieur - face au Cameroun, et pour la Tunisie face au Mali. Enfin, les Black Stars ghanéens auront l'avantage en cas de but marqué face aux Super Eagles nigérians (0-0 au Ghana à l'aller).