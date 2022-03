Italie : Roberto Mancini met les choses au clair concernant son avenir

Le coach de la Squadra, qui sort d'une terrible désillusion face à la Macédoine du Nord, a tenu à clarifier la situation en conférence de presse.

Après l'élimination surprise face à la Macédoine du Nord en barrages de la Coupe du Monde (0-1), l'Italie disputera un match sans grand enjeu face à la Turquie ce mercredi.

Dans un conférence de presse tenue en ligne, le sélectionneur Roberto Mancini a été inévitablement questionné quant à son avenir à la tête de la Squadra Azzura. "Nous avons parlé avec le président, nous sommes alignés sur tout", a-t-il répondu. "Maintenant, pensons à ce match, puis nous discuterons calmement des choses à améliorer. Je voulais gagner un championnat d'Europe et une Coupe du monde, donc pour la Coupe du monde nous devons la reporter un peu."

"J'aime ce travail et avec les garçons, je veux réorganiser quelque chose d'important. Hormis la déception, le reste continue. Nous allons recommencer avec les jeunes (...). "Nous allons certainement inclure des joueurs plus jeunes, en espérant qu'ils puissent avoir des expériences importantes dans leurs clubs parce que c'est fondamental", a poursuivi le sélectionneur sous contrat jusqu'en 2026.

Il est ensuite revenu sur l'échec de la qualification de l'Italie pour la Coupe du monde, un objectif non atteint malgré une place invaincue dans son groupe. "Nous aurions dû remporter notre groupe avec au moins 2 points d'avance sur la Suisse, peut-être 4. A Bâle le match aurait dû se terminer 3-0 pour nous, avec la Bulgarie nous aurions dû gagner (...). L'équipe a toujours joué : elle a peut-être été plus imprécise, mais c'est le football. Les choses ont mal tourné, mais il n'y a pas d'excuses. Ce qui est arrivé, nous devons l'accepter."

Même son de cloche du côté de Leonardo Bonucci, pressenti pour devenir le nouveau capitaine de la Nazionale suite à la possible retraite internationale de Giorgio Chiellini : "Continuer avec le sélectionneur est seulement dans la logique pour nous (...) Ce que nous a apporté le sélectionneur depuis plus de trois ans, c'est quelque chose d'unique. Il s'est créé une ambiance entre les joueurs, l'encadrement et les dirigeants comme cela c'était rarement vu à Coverciano (centre d'entraînement de l'Italie, ndlr). Il nous a permis d'atteindre de grands objectifs."