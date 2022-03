Tarik Tissoudali évoque sa nouvelle popularité et le match retour face à la RDC : "Ce sera une ambiance de folie"

Mardi soir, le Maroc disputera son match retour de barrages contre la République Démocratique du Congo. Au match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 1-1 à Kinshasa.

Après son but lors du premier match contre la République démocratique du Congo, Tarik Tissoudali est devenu une vedette au Maroc. "Je remarque par tout que l'on me prend beaucoup plus au sérieux maintenant. Les médias locaux me connaissent mieux, même les grands joueurs de l'équipe comme Achraf Hakimi du PSG me regardent différemment. De plus, je sens que l'amour du peuple marocain grandit également", a confié Tissoudali à Het Nieuwsblad.

"Avant ma participation à la Coupe d'Afrique en janvier, j'avais environ 20 000 followers sur Instagram, maintenant il y en a plus de 200 000. Après chaque match avec le Maroc, des milliers de personnes supplémentaires m'ajoutent. Je réalise aussi que j'ai marqué un but important vendredi. Les buts à l'extérieur comptent toujours double ici et nous n'avons pas vraiment joué un bon match. Le 1-1 ressemblait à une demi-victoire. C'était aussi mon tout premier but pour l'équipe nationale. Sans aucun doute, c'est le meilleur moment de ma carrière jusqu'à présent", a confié le joueur de La Gantoise.

Dans un Stade Mohammed V à guichets fermés, le Maroc doit finir le travail. "Le stade peut contenir 65 000 supporters, mais j'ai entendu dire que 75 000 billets ont été vendus. Ce sera une ambiance de folie", a conclu Tarik Tissoudali.