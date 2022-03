Le Real Madrid rend hommage à Miguel Van Damme

Le club madrilène a tenu à adresser ses condoléances et à honorer la mémoire du gardien belge, décédé des suites d'une leucémie.

Le Real Madrid a adressé ce mardi ses condoléances suite à la mort de Miguel Van Damme, gardien belge de 28 ans qui évoluait au Cercle de Bruges.

"Le Real Madrid C. F., le président du club et le conseil d'administration sont profondément attristés d'apprendre le décès du joueur du Cercle de Bruges, Miguel Van Damme.



Le Real Madrid souhaite adresser ses condoléances et transmettre ses plus chaleureuses salutations et son affection à toute sa famille et ses proches, à son club et à ses coéquipiers.



Miguel Van Damme est décédé à l'âge de 28 ans. Qu'il repose en paix", peut-on lire sur les réseaux du club.