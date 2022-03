Eliminée par le Sénégal, l'Egypte porte plainte

Les Pharaons comptent bien clamer leur cause après cette nouvelle terrible désillusion.

L'Egypte n'aura pas pris sa revanche de la CAN. Le Sénégal s'est imposé dans une séance de tirs au but absolument folle et empêche, cette fois-ci, les Pharaons de rallier le Qatar en novembre prochain.

Un vrai crève-coeur, d'autant plus que les circonstances de la défaite sont assez...particulières. Outre les multiples lasers dirigés vers Mohamed Salah avant de tirer - et de rater - son penalty et la démission du sélectionneur Carlos Queiroz dans la foulée de l'élimination, la fédération nationale égyptienne a décidé de porter plainte suite à plusieurs événements décrits dans un communiqué. Ce dernier a été relayé par le média égyptien King Fut.

"La Fédération égyptienne de football a déposé une plainte formelle contre son homologue sénégalaise auprès de l'observateur de match, le responsable de la sécurité, de la CAF et de la FIFA, avant le début du match entre les deux équipes. L'équipe égyptienne a été victime de racisme après l'apparition de banderoles injurieuses dans les tribunes visant les joueurs, notamment Mohamed Salah. De plus, les supporters sénégalais ont terrorisé les joueurs égyptiens en leur lançant des bouteilles et des pierres pendant l'échauffement, ainsi qu'en attaquant le bus de l'équipe égyptienne, ce qui a provoqué des éclats de verre et des blessures, ce qui a été documenté avec des photos et des vidéos jointes à la plainte", peut-on lire.