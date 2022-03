Hugo Broos encense Kylian Mbappé : "Impossible de le neutraliser"

Intenable pour son retour dans le onze de départ de l'équipe de France, l'attaquant du PSG a mis à mal la défense de l'Afrique du Sud (5-0) ce mardi en amical, avec notamment un doublé à son compteur.

Après la large victoire de la France contre l'Afrique du Sud (5-0), Hugo Broos, le sélectionneur des Bafana Bafana s'est montré lucide. " On savait avant le match qu’il y avait une différence de niveau entre les deux équipes. Pour nous, le résultat n'était pas important. On n'a pas l’expérience et la qualité des joueurs français. On a essayé de se battre, de faire ce que l'on devait faire, et ce n'est pas une honte de perdre 5-0. L'expérience de jouer face à une telle équipe est plus importante que le résultat" a confié le technicien belge en conférence de presse.

L'ancien coach de Bruges et d'Anderlecht a ensuite encensé Kylian Mbappé (23 ans, 54 sélections et 26 buts). "Ce n'était pas une bonne nouvelle pour nous que Mbappé joue. Je ne suis pas content de mon collègue Didier Deschamps (rires). J'aurais préféré qu'il le fasse évoluer vendredi plutôt que ce soir. Tellement de défenseurs souffrent face à lui. Vous ne pouvez pas le neutraliser. Il est trop rapide, il marque. Avec lui, vous jouez à 12. Cela situe le niveau de ce joueur", a assuré le sélectionneur sud-africain en conférence de presse.