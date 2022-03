Le cas de Luqman Hakim irrite dans son pays : "Une honte de passer 2 ans en Belgique sans jouer"

Courtrai pensait avoir réalisé un beau coup en 2020 en signant l'arrivée de Luqman Hakim.

Le jeune attaquant Luqman Hakim était considéré comme un immense talent en Malaisie, son pays et celui du propriétaire de Courtrai, Vincent Tan.

Mais depuis, les choses se sont rapidement calmées autour du jeune attaquant.

En presque deux saisons, le joueur de 20 ans a surtout évolué en réserve, et est à peine apparu sur le banc du KVK en championnat. Cette saison, il n'a été sélectionné qu'une seule fois, en décembre pour un match de coupe contre Ostende.

Une situation qui provoque pas mal de frustration en Malaisie, où on estime que cela pourrait nuire à son niveau en équipe nationale : "Pour son bien, Luqman devrait chercher un autre club où il pourra jouer. C'est une honte de passer deux ans en Belgique et de ne jamais pouvoir jouer. L'intensité d'une séance d'entraînement n'est pas la même que celle d'un match et il a besoin de plus de temps de jeu en compétition", a évoqué Bakri Ibni, icône du football malaisien, dans les colonnes de makanbola.

Avec deux rencontres à jouer et une équipe qui n'a plus rien à perdre ni à gagner en JPL, Karim Belhocine pourrait lui donner du temps de jeu.