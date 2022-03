Le STVV peut mettre la pression sur Genk : "Nous n'avons absolument rien à perdre"

STVV joue samedi après-midi à 16h15 contre Zulte Waregem. Le KRC Genk joue dimanche à 21h à domicile contre Eupen. La différence entre les deux équipes est un victoire de plus du côté du vice-champion. La huitième place est en jeu.

La dernière place en Playoffs 2 peut encore donner lieu à un suspense haletant entre les deux équipes limbourgeoises, Steve De Ridder le sait aussi. Le milieu de terrain de Saint-Trond est de retour après une pubalgie. "Le fait est que nous allons de toute façon bien terminer la saison. Le KRC Genk a les choses en main pour les Playoffs 2. S'ils obtiennent six sur six, nous ne saurons rien faire", a-t-il déclaré dans Het Belang van Limburg. "Mais ils ressentent la pression. Nous n'avons absolument plus rien à perdre après cette belle série."

"Nous voulons le scalp de Zulte Waregem et du Standard"

"Soit nous avons des vacances bientôt, soit nous serons récompensés par des PO2. C'est bon pour les deux. Hollerbach a insisté toute la saison pour que nous défendions ensemble, attaquions ensemble. Il ne parlait jamais des individus. Ce style de jeu a aiguisé l'esprit de groupe et c'est ainsi que les bons résultats sont arrivés. Nous voulons le scalp de Zulte Waregem et du Standard."