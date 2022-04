Le PSV s'intéresse à un Belgo-Brésilien

Le club néerlandais multiplie les pistes.

Après l'officialisation de Ruud van Nistelrooy sur son banc la saison prochaine, le PSV se cherche des nouvelles recrues. Et cela pourrait bien être une tête assez bien connue de notre football : Andreas Pereira. Alors à Manchester United, le milieu de terrain avait été au centre des débats lorsqu'il avait dû choisir entre la nationalité sportive brésilienne et belge. Force et de constater que son choix fut le premier.

Après que des informations aient circulé quant à la possibilité de voir Pereira être définitivement cédé à Flamengo, le club où il est prêté, Voetbal International relaye donc que le PSV s'intéresserait à lui.

Déjà passé par les jeunes du club d'Eindhoven, Pereira est encore sous contrat avec Manchester United pour une saison.