Le tirage du Mondial 2022 : la Belgique avec la Croatie, la France épargnée, Espagne et Allemagne ensemble!

Le tirage du Mondial 2022 est en cours! Que réservera-t-il à la Belgique ?

Cet article sera automatiquement rafraîchi dans 60.



Le tirage du Mondial 2022 a réservé un groupe plutôt compétitif aux Diables Rouges, versés dans le groupe F. Si nous avons évité les ogres qu'étaient l'Allemagne ou l'Espagne, c'est la Croatie qui a été tirée en provenance du second pot pour la Belgique. Le finaliste du dernier Mondial a beau être vieillissant, il reste un adversaire redoutable.

L'adversaire issu du pot 3 est le Maroc : un match dont la communauté marocaine se réjouira, et qui proposera un défi intéressant. Quant à l'adversaire du pot 4, c'est l'une des surprises du moment : le Canada, qui sera également le premier match des Diables. Un tirage homogène et plutôt excitant !

Du côté des autres poules, notons que le match d'ouverture sera Qatar-Equateur. Le pays-hôte affrontera les Pays-Bas et le Sénégal.

La France a été très épargnée par le tirage, avec le Danemark depuis le pot 2, la Tunisie et le vainqueur de l'un des barrages intercontinentaux. Le "groupe de la mort" se dispute entre le groupe E, avec l'Espagne, l'Allemagne, le Japon et le vainqueur du barrage entre la Nouvelle Zélande etle Costa Rica, ou le groupe H qui est assez difficile à départager : Portugal, Uruguay, Ghana et Corée du Sud.

LES POULES :



Groupe A

Qatar

Equateur

Pays-Bas

Sénégal



Groupe B

Angleterre

Iran

États-Unis

Ecosse/Ukraine/Pays de Galles

Groupe C

Argentine

Arabie Saoudite

Mexique

Pologne

Groupe D

France

Australie/Pérou/Emirats Arabes Unis

Danemark

Tunisie

Groupe E

Espagne

Nouvelle Zélande/Costa Rica

Allemagne

Japon

Groupe F

Belgique

Canada

Maroc

Croatie

Groupe G

Brésil

Serbie

Suisse

Cameroun

Groupe H

Portugal

Ghana

Uruguay

Corée du Sud