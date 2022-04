Waasland-Beveren attend le rapport du match après les incidents au Lierse

Le match de D1B entre le Lierse et Waasland-Beveren a été entaché vendredi soir par des débordements de supporters. Le match a été arrêté pendant une vingtaine de minutes après des jets de matériel pyrotechnique .

Hier soir en D1B, le Lierse a enterré les derniers espoirs restants à Waasland-Beveren de disputer le barrage pour l'ascension en D1A. Les hommes de Jordi Condom ont perdu 2-0, et voient le RWDM confirmé barragiste.

En seconde mi-temps, alors que le score était déjà d'1-0, des supporters de l'équipe locale auraient lancé toutes sortes de projectiles sur la section des supporters visiteurs. Après quoi l'arbitre a décidé d'arrêter le match. Le jeu a repris après une vingtaine de minutes.

Après le match, Waasland-Beveren a publié sur son site Internet qu'il condamnait les évenements. "Le comportement des supporters du Lierse n'a pas sa place dans un stade de football et nous regrettons que plusieurs supporters aient été blessés ; et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. En raison de ces événements, le match a été arrêté et nous l'avons repris après 20 minutes avec toutes les réserves. Le club attend actuellement le rapport de l'arbitre et le rapport du délégué de match pour envisager d'autres mesures", a déclaré le club. Ainsi, le club a donc repris le match "sous réserve de modification".

"Ce soir, nous pensons particulièrement aux supporters qui, comme toujours, sont venus encourager leur équipe et qui - malgré les conditions climatiques difficiles - ont été victimes de violences insensées. Cela ne peut être toléré, ni dans un stade de football, ni dans la société".

La Pro League a réagi en condamnant les incidents.