Belle opération pour Strasbourg et Sels, tombeurs de Lens

Victoire solide pour les Alsaciens, qui profitent du nul de Nice.

Strasbourg réalise une très belle saison et s'est une nouvelle fois montré intraitable à la Meinau. Les hommes de Julien Stephan se sont imposé face à un autre Racing, le Lens de Franck Haise.

Une victoire 1-0, glanée grâce à un penalty de leur meilleur buteur Ludovic Ajorque (67e). Kévin Gameiro, qui retrouve de belles couleurs cette saison, a manqué de doubler la mise depuis le même point de réparation. Matz Sels était titulaire comme à son habitude dans les cages strasbourgeoises.

Strasbourg profite du nul entre Rennes et Nice pour monter à la 4e place et devancer le Gym. Lens est 8e avec 44 points et concède sa première défaite en 4 matchs.