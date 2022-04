Mkhitaryan replace la Roma dans la course à l'Europe

L'arménien a inscrit le seul et unique but de la rencontre.

Après le partage à l'Udinese survenu juste avant la trêve internationale, la Roma se devait de s'imposer sur la pelouse de la Sampdoria pour se replacer dans la course aux places européennes. Les hommes de José Mourinho l'ont fait par le plus petit écart grâce au seul et unique but de Mkhitaryan. Grâce à ce succès, la Roma conserve sa cinquième place, deux points devant la Lazio. La Samp' se place quant à elle à la seizième position.