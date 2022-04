Nasser Al-Khelaïfi veut que la Ligue des Champions s'inspire... du SuperBowl

Quelle étonnante proposition de la part du président du PSG.

Président de l'Association européenne des clubs (ECA), fidèle à l'UEFA, Nasser Al-Khelaïfi est soucieux d’améliorer l’attractivité de la Ligue des Champions afin de lutter contre les tentations de Super Ligue. Le boss du Paris Saint-Germain a annoncé une étonnante proposition en ce sens en plaidant pour l’organisation d’une cérémonie d'ouverture chaque saison en C1 !

"Je ne peux pas comprendre comment le Super Bowl (peut sembler) plus grand que la finale de la Ligue des Champions, a regretté le Qatari cité par le média The Athletic. Le Super Bowl, et les États-Unis en général, ont cet état d'esprit, cette créativité et ce sens du divertissement. C'est ce que j'ai suggéré : organiser une cérémonie d'ouverture de la Ligue des Champions, avoir un match lors de la soirée d'ouverture où les vainqueurs affrontent une grande équipe. Ce n'est peut-être pas une bonne idée, mais au moins, défions le statu quo. Chaque match doit être un événement et un divertissement."