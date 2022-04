🎥 De Bruyne libère Manchester City, Liverpool assure

Ce mardi soir, c'était le retour de la Ligue des Champions avec deux duels bien... différents.

D'un côté, il y a Manchester City (l'un des grands favoris de la compétition) qui recevait l'Atlético Madrid de Diego Simeone pour un match que tout le monde attendait, mais aussi que beaucoup redoutaient. Ces derniers ont eu raison car cette rencontre aura montré bien peu de spectacle, tant les Colchoneros jouent dans un bloc bas.

A l'autre bout de l'Europe, Benfica recevait de son côté Liverpool pour un duel bien plus ouvert dans le jeu. Oui seulement dans le jeu puisque les Reds sont venus pour faire la différence dès la manche aller. C'est d'abord Konaté qui ouvre le score sur un corner de Robertson (17', 0-1). Pendant ce temps, l'Atletico joue en 5-5-0 et ne concède rien. Un peu plus tard, Sadio Mané double l'avantage de Liverpool (34', 0-2). Pendant ce temps, Manchester Ciy aligne les passes sans être dangereux.

Après la pause, surprise: Simeone demande à Griezmann de jouer plus haut et transforme sa tactique en un 4-5-1, ce qui donne un tir cadré à ce match. Benfica est son côté mieux revenu et réduit le score via Darwin (49', 1-2). En Angleterre, Manchester City est dangereux sur coups de pied arrêtés... sans concrétiser, et ce avant la valse des changements.

Kevin De Bruyne donne l'avantage à Manchester City ! Phil Foden est un amour de joueur. pic.twitter.com/ctlVlH6unu — Ballon Rond (@ballonrondfc) April 5, 2022

Et avec ces derniers, la rencontre de Manchester City va changer de visage. Foden crée un décalage et sert parfaitement De Bruyne pour l'ouverture du score (70', 1-0). Ce but pourrait ouvrir le match, mais dans les faits... non puisque les joueurs de Simeone montent d'un cran dans l'agressivité. Plus rien ne sera marqué dans le nord de l'Angleterre alors que Diaz fixe le score de l'autre affrontement sur 1-3 (88').

Au final, Manchester City s'impose d'un but qu'il faudra défendre au match retour. Liverpool sera un peu plus à l'aise, avec cette victoire, sauf que les Reds le feront à domicile.