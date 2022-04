Thibo Somers évoque Miguel Van Damme : "Quand la nouvelle tombe, elle vous frappe deux fois plus fort"

Thibo Somers et ses coéquipiers ont vécu des jours très émouvants après le décès de Miguel Van Damme. Ils lui ont rendu hommage contre Gand.

Dans Extra Time, Somers a de nouveau expliqué que le décès de Miguel Van Damme a été très dure du côté du Cercle. "Il faut encore que j'encaisse tout ça car cela a été une semaine difficile. Nous savions ce qui allait arriver, mais quand la nouvelle tombe, elle nous frappe deux fois plus fort."

Le fait que le Cercle ait également effectué une mise au vert et que les joueurs, le personnel et le comité aient été si proches les uns des autres a peut-être aidé. "L'enterrement un jour avant le match a été très lourd mentalement. Heureusement, on pouvait encore parler de Miguel à l'hôtel."

Et puis il y a eu ce match contre Gand. Grâce aux buts de Somers, le Cercle a tenu les Buffalos en échec. "Je suis heureux que nous ayons réussi à prendre un point dans contre La Gantoise. C'est dommage que nous n'ayons pas pu gagner pour Miguel, mais nous avons quand même montré l'esprit de combat dont il a fait preuve toute sa vie. Je suis heureux que nous ayons pu faire quelque chose pour lui."