Une légende anglaise se paie Lukaku: "Il doit se regarder dans un miroir"

Il n'apprécie pas le comportement et le jeu du Diable Rouge.

En alternant les mauvaises prestations ainsi que les paroles maladroites sur sa situation personnelle, l’attaquant Romelu Lukaku (28 ans, 20 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) a épuisé son crédit avec Chelsea et s’est progressivement vu reléguer sur le banc. Aux yeux de l’ancien coach des Blues Glenn Hoddle (entre 1993 et 1996), le Belge va devoir changer de mentalité pour retrouver la lumière.

"Si Chelsea veut gagner la Ligue des Champions, la FA Cup et intégrer le top 4, alors Lukaku doit se mettre au diapason. Un 'remplaçant' de sa trempe peut impacter le jeu avec un registre différent. Mais en ce moment, il n'a pas d’influence quand il joue. S'il se regardait dans le miroir, il pourrait se dire 'ok, je ne rentre pas dans le onze parce que Kai Havertz joue bien, mais chaque seconde que je passe sur le terrain, je vais être une menace. Je vais bien me déplacer et travailler pour obtenir des occasions de but'", a déclaré l'Anglais, dans des propos relayés par le média Goal.

"S’il ne fait pas cela, alors Tuchel ne l’alignera pas, a-t-il poursuivi. (...) Contre le Real (en Ligue des Champions, ndlr), il pourrait entrer en jeu même pour dix minutes et donner la victoire, que ce soit à l’aller ou au retour. Il n’y a que comme ça qu'il reviendra dans le onze de départ. (…) Et puis, s'il pense à un transfert l'été prochain, il doit d'abord agir en fonction du présent et se regarder dans le miroir pour tirer le meilleur de lui-même." Un avis bien tranché !