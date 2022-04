Chelsea - Real Madrid, le match des revanches

Le choc au sommet de ce mercredi est un duel sous le signe de la revanche.

Apeès la soirée contrastée de ce mardi, et le duel plus ou moins épique entre Manchester City et l'Atlético Madrid, place au combat des chefs. Chelsea, tenant du titre en Ligue des Champions, reçoit le Real Madrid, recordman du nombre de victoires. Ce duel sera disputé sous le signe de la revanche.

Premièrement, parce que l'année dernière les Blues avaient éliminé les Madrilènes au stade des demi-finales. 1-1 au Bernabeu, 2-0 pour les Blues au retour et la porte de la finale s'ouvrait pour les hommes de Tuchel, victorieux par la suite des Citizens.

Ensuite, pour certains, affronter Chelsea c'est retrouver son ex. Si Eden Hazard ne sera bien évidemment pas présent, Courtois sera lui entre les perches de son ancien stade. Ce sera aussi un duel particulier pour Carlo Ancelotti, finalement rétabli du Covid-19, qui va retrouver un club dont il a été le coach entre 2009 et 2011.

Enfin, dans un autre ordre d'idée, Romelu Lukaku va avoir l'occasion de retrouver de sa superbe devant l'Europe entière. Lui qui a perdu sa place à la pointe de l'attaque aura, on l'espère, quelques minutes pour faire la différence dans ce duel de Ligue des Champions. Même si d'après les dernières rumeurs il a la tête à l'Inter, il a certainement encore son mot à dire du côté de Chelsea. A lui d'en profiter pour ne pas partir sur une fausse note.