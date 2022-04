Geoffrey Kondogbia : "On a encore espoir pour le retour"

Totalement dominé, l'Atlético Madrid s'est incliné sur la pelouse de Manchester City (0-1) ce mardi lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Geoffrey Kondogbia (29 ans, 8 matchs en LdC cette saison) veut toujours croire à la qualification de l'Atlético Madrid avant la manche retour mercredi prochain.

"Ils ont su saisir leur opportunité. Ils ont eu une occasion et demie, ils ont su saisir leur chance. On a fait un match complet, on a essayé de bien défendre ensemble. On a respecté le plan de jeu du coach, on a encore espoir pour le retour. Dans l’ensemble, on a fait un match sérieux et il faut garder cette mentalité pour le retour", a confié le milieu des Colchoneros pour RMC Sport.