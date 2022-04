Jonathan D'Ostilio : "On doit faire attention à l'excès de confiance"

Ce mercredi soir (20H), le RFC Liège accueillera La Louvière Centre, la lanterne rouge de Nationale 1.

Après son joli 4 sur 6 contre Dessel et Dender, le RFC Liège a chuté chez les Francs Borains le week-end dernier (1-0). Une défaite qui a vité été digérée côté liégeois. "Ils ont été un brin plus réalistes en face. Ce n'est jamais plaisant de perdre, mais on était sur une bonne dynamique après avoir rencontré les deux premiers de la division. On a la chance de pouvoir tourner la page assez rapidement avec cette rencontre ce mercredi", a confié Jonathan D'Ostilio en conférence de presse.

"Dommage de ne pas avoir enregistré une troisième clean sheet d'affilée"

La philosophie de jeu de Gaëtan Englebert commence à prendre forme à Rocourt. "Il transmet sa vision du football. Il prône un jeu direct vers l'avant quand c'est possible. Au niveau des combinaisons, on arrive à se créer pas mal d'occasions. Les joueurs comprennent de mieux en mieux son message. Puis, notre rigueur défensive est de retour. On est parvenu à retrouver cette solidité à l'arrière, dommage de ne pas avoir enregistré une troisième clean sheet d'affilée", a souligné le capitaine du matricule 4.

Cette semaine, le RFC Liège va affronter les deux derniers du classement à domicile. La Louvière Centre (lanterne rouge) ce mercredi avant Mandel United (avant-dernier) ce dimanche. Le 6 sur 6 semble obligatoire. "On joue les deux derniers, mais on doit rester concentré sur notre équipe. Le plus difficile est de ne pas se remettre en question après une défaite, mais bien après une victoire comme on a pu le constater le week-end dernier. On doit faire attention à l'excès de confiance. Il faut respecter la lanterne rouge et jouer à notre meilleur niveau", a ajouté le back gauche qui veut faire abstraction du classement.

"Il ne faut pas se relâcher car ce sera un combat jusqu'au bout"

"Avec une victoire, on se retrouverait vite dans le top 4. Il ne faut pas y prêter attention et voir match par match. Il ne faut pas se relâcher car ce sera un combat jusqu'au bout car beaucoup d'équipes sont motivées à l'idée de terminer dans ce top 4, avec ou sans licence. Personne n'a envie d'être en congé après le 30 avril. Les équipes qui seront les plus constantes et qui auront le plus d'envie feront partie des quatre premières", a conclu Jonathan D'Ostilio.